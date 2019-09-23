Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
Polonya ve Slovenya, 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.
Polonya ve Slovenya, 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.
Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonun çeyrek finalinde, Polonya-Almanya ve Rusya-Slovenya karşılaşmaları oynandı.
Seyircisi önünde oynayan Slovenya, son şampiyon Rusya'yı 25-23, 25-22, 21-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup ederek son 4'e kaldı.
Polonya da son finalist Almanya'yı 3-0'lık (25-19, 25-21, 25-18) skorla eleyerek yarı final bileti aldı.
Diğer iki yarı finalist, yarın yapılacak Sırbistan-Ukrayna ve Fransa-İtalya maçlarının ardından belli olacak.