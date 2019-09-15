Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası grup aşamasına, 8 karşılaşmayla devam edildi.

15.09.2019 23:56
Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası grup aşamasına, 8 karşılaşmayla devam edildi.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 4. günü, 8 maçla tamamlandı.

Turnuvada yarın da 8 maç yapılacak.

Dördüncü günün sonuçları ve puan durumları şöyle:

A Grubu

Romanya-İtalya: 1-3

Portekiz-Fransa: 0-3

TakımlarOGMP
1 Fransa 3 3 0 9
2 Bulgaristan 3 3 0 9
3 İtalya 3 3 0 9
4 Yunanistan 3 0 3 0
5 Portekiz 3 0 3 0
6 Romanya 3 0 3 0

B Grubu

İspanya-Belçika: 0-3

Sırbistan-Slovakya: 3-0

TakımlarOGMP
1 Belçika 3 3 0 8
2 Sırbistan 2 2 0 6
3 Slovakya 3 2 1 5
4 İspanya 2 0 2 1
5 Almanya 2 0 2 1
6 Avusturya 2 0 2 0

C Grubu

Belarus-Finlandiya: 3-2

Türkiye-Slovenya: 0-3

TakımlarOGMP
1 Slovenya 3 3 0 9
2 Rusya 3 3 0 9
3 Finlandiya 3 1 2 4
4 Türkiye 3 1 2 3
5 Belarus 3 1 2 2
6 K. Makedonya 3 0 3 0

D Grubu

Hollanda-Polonya: 0-3

Çekya-Estonya: 3-0

TakımlarOGMP
1 Polonya 2 2 0 6
2 Hollanda 3 2 1 6
3 Çekya 2 1 1 3
4 Karadağ 2 1 1 3
5 Ukrayna 2 1 1 3
6 Estonya 3 0 3 0

Kaynak: AA
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