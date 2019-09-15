Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, oynanan 8 karşılaşmayla devam etti.
2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, oynanan 8 karşılaşmayla devam etti.
Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın üçüncü günü, 8 maçla tamamlandı.
Şampiyonanın dördüncü günü olan bugün 8 maç yapılacak.
Cumartesi alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
A Grubu
Yunanistan - Fransa: 0-3
Bulgaristan - Portekiz: 3-1
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|Bulgaristan
|3
|3
|0
|9
|Fransa
|2
|2
|0
|6
|İtalya
|2
|2
|0
|6
|Portekiz
|2
|0
|2
|0
|Yunanistan
|3
|0
|3
|0
|Romanya
|2
|0
|2
|0
Slovakya - Avusturya: 3-1
Almanya - Belçika: 2-3
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|Belçika
|2
|2
|0
|5
|Slovakya
|2
|2
|0
|5
|Sırbistan
|1
|1
|0
|3
|İspanya
|1
|0
|1
|1
|Almanya
|2
|0
|2
|1
|Avusturya
|2
|0
|2
|0
Kuzey Makedonya - Rusya: 0-3
Slovenya - Finlandiya: 3-1
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|Rusya
|3
|3
|0
|9
|Slovenya
|2
|2
|0
|6
|Türkiye
|2
|1
|1
|3
|Finlandiya
|2
|1
|1
|3
|Belarus
|2
|0
|2
|0
|K. Makedonya
|3
|0
|3
|0
Ukrayna - Hollanda: 0-3
Estonya - Karadağ: 0-3
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|Hollanda
|2
|2
|0
|6
|Polonya
|1
|1
|0
|3
|Karadağ
|2
|1
|1
|3
|Ukrayna
|2
|1
|1
|3
|Çekya
|1
|0
|1
|0
|Estonya
|2
|0
|2
|0