Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, oynanan 8 karşılaşmayla devam etti.

15.09.2019 01:08
Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, oynanan 8 karşılaşmayla devam etti.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın üçüncü günü, 8 maçla tamamlandı.

Şampiyonanın dördüncü günü olan bugün 8 maç yapılacak.

Cumartesi alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

A Grubu

Yunanistan - Fransa: 0-3

Bulgaristan - Portekiz: 3-1

TakımlarOGMP
Bulgaristan 3 3 0 9
Fransa 2 2 0 6
İtalya 2 2 0 6
Portekiz 2 0 2 0
Yunanistan 3 0 3 0
Romanya 2 0 2 0
- B Grubu

Slovakya - Avusturya: 3-1

Almanya - Belçika: 2-3

TakımlarOGMP
Belçika 2 2 0 5
Slovakya 2 2 0 5
Sırbistan 1 1 0 3
İspanya 1 0 1 1
Almanya 2 0 2 1
Avusturya 2 0 2 0
- C Grubu

Kuzey Makedonya - Rusya: 0-3

Slovenya - Finlandiya: 3-1

TakımlarOGMP
Rusya 3 3 0 9
Slovenya 2 2 0 6
Türkiye 2 1 1 3
Finlandiya 2 1 1 3
Belarus 2 0 2 0
K. Makedonya 3 0 3 0
- D Grubu

Ukrayna - Hollanda: 0-3

Estonya - Karadağ: 0-3

TakımlarOGMP
Hollanda 2 2 0 6
Polonya 1 1 0 3
Karadağ 2 1 1 3
Ukrayna 2 1 1 3
Çekya 1 0 1 0
Estonya 2 0 2 0

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.