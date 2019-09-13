Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, oynanan 10 karşılaşmayla devam etti.
2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, oynanan 10 karşılaşmayla devam etti.
Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın ikinci günü, 10 maçla tamamlandı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi.
Şampiyonanın üçüncü gününde yarın 8 maç yapılacak.
Bugün alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Bulgaristan-Romanya: 3-0
İtalya-Yunanistan: 3-1
B Grubu
Sırbistan-Almanya: 3-0
Slovakya-İspanya: 3-2
Belçika-Avusturya: 3-0
C Grubu:
Kuzey Makedonya-Türkiye: 0-3
Belarus-Rusya: 1-3
D Grubu:
Çekya-Ukrayna: 1-3
Estonya-Polonya: 1-3
Hollanda-Karadağ: 3-0