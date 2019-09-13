Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, oynanan 10 karşılaşmayla devam etti.

13.09.2019 23:56
Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, oynanan 10 karşılaşmayla devam etti.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın ikinci günü, 10 maçla tamamlandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi.

Şampiyonanın üçüncü gününde yarın 8 maç yapılacak.

Bugün alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Bulgaristan-Romanya: 3-0

İtalya-Yunanistan: 3-1

B Grubu

Sırbistan-Almanya: 3-0

Slovakya-İspanya: 3-2

Belçika-Avusturya: 3-0

C Grubu:

Kuzey Makedonya-Türkiye: 0-3

Belarus-Rusya: 1-3

D Grubu:

Çekya-Ukrayna: 1-3

Estonya-Polonya: 1-3

Hollanda-Karadağ: 3-0

Kaynak: AA
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