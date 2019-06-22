Voleybol: 2019 CEV Erkekler Avrupa Altın Lig

Salon: Saku Suurhall Arena

Hakemler: Olivier Guillet (Fransa), Stephan Grieder (İsviçre)

Belarus: Kurash, Kuklinski, Busel, Miskevich, Radziuk, Shmat (Aplevich, Babkevich, Vash, Tsiushkevich, Shkredau)

Türkiye: Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Oğuzhan Karasu, Adis Lagumdzija, Yasin Aydın (Burak Mert, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver, Metin Toy, Volkan Döne)

Setler: 16-25, 21-25, 19-25

Süre: 83 dakika (27, 30, 26)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Ay-yıldızlı takım, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'a setlerde 25-16, 25-21 ve 25-19 üstünlük sağlayarak, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye ile ikinci Belarus, temmuz ayında Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da yapılacak FIVB Challenger Kupası'na katılma hakkı elde etti. Slovenya'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi bileti alacak.

Dörtlü Final'in üçüncülük maçında ise Hollanda ev sahibi Estonya'yı 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA