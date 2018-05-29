Voleybol: 2018 Cev Avrupa Ligi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategori B Grubu 4. maçında yarın Slovenya ile Samsun'da karşılaşacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategori B Grubu 4. maçında yarın Slovenya ile Samsun'da karşılaşacak.
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'da yapılacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.
Hollanda ve Ukrayna'nın da yer aldığı grupta namağlup lider durumda bulunan Türkiye, Slovenya'yı deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.
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