Voleybol: 2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası

Voleybolda 2016-2017 sezonu Efeler Ligi'ni şampiyon bitiren Halkbank ile Erkekler Kupa Voley şampiyonu Fenerbahçe, 2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelecek.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 Eylül Salı günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşma, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.