Voleybol 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda sahne alacak
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Voleybol 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda sahne alacak

Voleybol 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda sahne alacak
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Voleybol 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, 9-18 Temmuz tarihlerinde Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIVB 20 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Voleybol 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, 9-18 Temmuz tarihlerinde Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIVB 20 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'nda yer alan milliler, grup aşamasında Rusya, ABD ve Tayland ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar şampiyonadaki ilk mücadelesinde bugün TSİ 16.30'da Tayland ile karşı karşıya gelecek.

20 Yaş Altı Kız Milli Takımı'mızın Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı şöyle:

Yarın:

TSİ 19.30 Türkiye-Rusya

11 Temmuz Pazar:

TSİ 19.30 ABD-Türkiye

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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