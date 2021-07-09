Voleybol 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda sahne alacak

Voleybol 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, 9-18 Temmuz tarihlerinde Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIVB 20 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek.