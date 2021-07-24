Voleybol: 20 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası
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Voleybol: 20 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası

Voleybol: 20 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Voleybol 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, 20 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamladı.

Voleybol 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, 20 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen şampiyona bugün oynanan Türkiye-Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla sona erdi.

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki beşinci ve son maçında Kuzey Makedonya'yı 25-19, 25-17 ve 25-12'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından 20 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası'nda 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı ile mücadele eden Türkiye, organizasyonu Balkan ikincisi olarak gümüş madalyayla tamamladı.

Türkiye-Kuzey Makedonya karşılaşmasının ardından yapılan törende, 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'ndan Alper Ayar turnuvanın rüya takımına seçildi ve "En iyi smaçör" ödülünün sahibi oldu.

Oynanan karşılaşmaların ardından şampiyonanın birincisi Bulgaristan, üçüncüsü de Karadağ oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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