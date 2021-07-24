Voleybol: 20 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası

20 Yaş Altı Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası'nda 18 Yaş Altı Milli Takımı ile mücadele eden Türkiye, dördüncü maçında Bulgaristan'a 3-1 yenildi.

20 Yaş Altı Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası'nda 18 Yaş Altı Milli Takımı ile mücadele eden Türkiye, dördüncü maçında Bulgaristan'a 3-1 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen şampiyonadaki dördüncü maçında Bulgaristan ile karşılaştı.

Bulgaristan'a 18-25, 25-18, 22-25 ve 19-25'lik set sonuçlarıyla 3-1 mağlup olan milli takım, ilk yenilgisini aldı.

Türkiye, Balkan Şampiyonası'ndaki beşinci ve son maçını TSİ 18.30'da Kuzey Makedonya ile yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar