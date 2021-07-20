Voleybol: 20 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası
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Voleybol: 20 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası

Voleybol: 20 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

20 Yaş Altı Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası'na 18 Yaş Altı Milli Takımı ile katılan Türkiye, ilk maçında Karadağ'ı 3-1 yendi.

20 Yaş Altı Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası'na 18 Yaş Altı Milli Takımı ile katılan Türkiye, ilk maçında Karadağ'ı 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen şampiyonaya galibiyetle başladı.

Milli takım, ilk maçında Karadağ'ı 25-15, 22-25, 25-22 ve 25-21'lik set sonuçlarıyla 3-1 mağlup etti.

Türkiye, Balkan Şampiyonası'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 19.00'da Arnavutluk ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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