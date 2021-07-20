Voleybol: 20 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası

20 Yaş Altı Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası'na 18 Yaş Altı Milli Takımı ile katılan Türkiye, ilk maçında Karadağ'ı 3-1 yendi.