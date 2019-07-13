Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
Türkiye 20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Arjantin'i 3-2 mağlup etti.
Türkiye 20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Arjantin'i 3-2 mağlup etti.
Meksika'nın Leon kentindeki 5 bin seyirci kapasiteli Domo de la Feria'da oynanan C Grubu mücadelesinde milli takım, rakibini 23-25, 25-18, 25-21, 21-25 ve 15-7'lik setlerle 3-2 yendi.
Milliler, gruptaki ikinci maçında 14 Temmuz Pazar günü TSİ 04.00'te Rusya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
YORUMLAR
Erdoğan'ın açılışını yaptığı Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi'nde mağazalar teker teker kapanıyor
Son Dakika Haberleri
17:07 Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Serena Williams'ı 2-0 yenen Simona Halep şampiyon...