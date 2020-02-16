Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup
Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Hatay Erzin Yeşilkentspor'u 3-0 mağlup etti.
16.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:42
Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Hatay Erzin Yeşilkentspor'u 3-0 mağlup etti.
Merkez Spor Salonu'ndaki müsabakayı hakemler Erol Türker ve Furkan Salduz yönetti.
Malatya Büyükşehir Belediyespor, müsabakanın setlerini 25-18, 25-17 ve 25-9'luk skorla aldı.
Kaynak: AA
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