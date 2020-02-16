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Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup

Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Hatay Erzin Yeşilkentspor'u 3-0 mağlup etti.

16.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:42
Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup

Türkiye 2. Lig Erkekler 4. Grubu'nda mücadele eden , Hatay Erzin Yeşilkentspor'u 3-0 mağlup etti.

Merkez Salonu'ndaki müsabakayı hakemler Erol Türker ve Furkan Salduz yönetti.

Malatya Büyükşehir Belediyespor, müsabakanın setlerini 25-18, 25-17 ve 25-9'luk skorla aldı.

Kaynak: AA
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