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Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup

Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Adıyaman Gölbaşı Lisesi'ni 3-2 mağlup etti.

09.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:18
Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup

Türkiye 2. Lig Erkekler 4. Grubu'nda mücadele eden , Adıyaman Gölbaşı Lisesi'ni 3-2 mağlup etti.

Merkez Salonu'ndaki müsabakayı hakemler Mustafa Emre Girgin ve Erhan Horasan yönetti.

Malatya Büyükşehir Belediyespor, müsabakanın ilk iki setini 25-20, 25-22'lik skorla aldı.

Adıyaman Gölbaşı Lisesi ise müsabakanın üçüncü setini 25-22, dördüncü setini 25-21 alarak, setlerde 2-2 beraberliği sağladı.

Son seti 15-11 kazanan Malatya Büyükşehir Belediyespor, salondan galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA
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