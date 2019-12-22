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Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup

Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Kahramanmaraş Atcı Gençlik Spor'u 3-0 mağlup etti.

22.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:43
Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup

Türkiye 2. Lig Erkekler 4. Grubu'nda mücadele eden , Kahramanmaraş Atcı Gençlik 'u 3-0 mağlup etti.

Merkez Salonu'ndaki müsabakayı hakemler Mustafa Emre Girgin ve Furkan Salduz yönetti.


Malatya Büyükşehir Belediyespor, müsabakanın setlerini 25-10, 25-17 ve 25-13 alarak, maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA
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