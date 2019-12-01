Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup
Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Adıyaman İlim Kültür Spor'u 3-0 mağlup etti.
01.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:32
Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Adıyaman İlim Kültür Spor'u 3-0 mağlup etti.
Merkez Salonu'ndaki müsabakayı hakemler İlhan Uğur ve Erhan Horasan yönetti.
Malatya Büyükşehir Belediyespor, müsabakanın setlerini 25-17, 25-15 ve 25-12 alarak müsabakadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.
Kaynak: AA
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