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Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup

Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Adıyaman İlim Kültür Spor'u 3-0 mağlup etti.

01.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:32
Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup

Türkiye 2. Lig Erkekler 4. Grubu'nda mücadele eden , Adıyaman İlim Kültür Spor'u 3-0 mağlup etti.

Merkez Salonu'ndaki müsabakayı hakemler İlhan Uğur ve Erhan Horasan yönetti.

Malatya Büyükşehir Belediyespor, müsabakanın setlerini 25-17, 25-15 ve 25-12 alarak müsabakadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA
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