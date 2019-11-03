Voleybol 2. Lig Erkekler 4 Grup

Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubunda mücadele eden İslahiye Anadolu Lisesi, Malatya Büyükşehir Belediye Spor'a 3-2 mağlup oldu.

03.11.2019 19:49
Voleybol 2. Lig Erkekler 4 Grup

Türkiye Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grubunda mücadele eden İslahiye Anadolu Lisesi, Malatya Büyükşehir Belediye Spor'a 3-2 mağlup oldu.

İslahiye Anadolu Lisesi, Opet Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile karşılaştı.

Karşılıklı mücadelenin yaşandığı karşılaşmadan konuk takım 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Çiftçi, okul müdürleri ve spor severler izledi.

Kaynak: AA

VİDEO: Voleybol 2. Lig Erkekler 4 Grup
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