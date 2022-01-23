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Voleybol 2. Lig: Elazığ Belediyesi Voleybol: 3 Lice Gençlikspor: 0

Voleybol 2. Lig: Elazığ Belediyesi Voleybol: 3 Lice Gençlikspor: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grubun 10. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, evinde karşılaştığı maçta Diyarbakır ekibi Lice Gençlikspor'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

DİYARBAKIR (İHA) - Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grubun 10. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, evinde karşılaştığı maçta Diyarbakır ekibi Lice Gençlikspor'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan maçta Elazığ ekibine galibiyeti getiren setler 25-16, 25-12 ve 25-14 şeklinde sonuçlandı. Puanını 23 yaparak liderlik koltuğuna oturan Elazığ Belediyesi Voleybol, 11. haftada deplasmanda 1955 Batman Belediye ile karşılaşacak. - ELAZIĞ

Voleybol 2. Lig: Elazığ Belediyesi Voleybol: 3 Lice Gençlikspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Diyarbakır, voleybol, Türkiye, Elazığ, Spor, Haber

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