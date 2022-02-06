Voleybol 2. Lig: Elazığ Belediyesi: 3 Mardin Gençlikspor: 0
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığ Belediyesi Voleybol, evinde konuk ettiği Mardin Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.
MARDİN (İHA) - Elazığ Belediyesi Voleybol, evinde konuk ettiği Mardin Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup'un 12. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, Mardin Gençlikspor'u ağırladı. Geçtiğimiz hafta zirve mücadelesi yakından ilgilendiren maçta deplasmanda karşılaştığı 1955 Batman Belediye'ye 3-0 yenilen mavi-beyazlı ekip, Mardin Gençlikspor'u evinde 3-0 yenerek moral buldu. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan maçta Elazığ Belediyesi Voleybol'a galibiyeti getiren setler; 25-15, 25-19 ve 25-15 şeklinde konuştu. Elazığ Belediyesi Voleybol bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti. - ELAZIĞ
İhlas Haber Ajansı - Spor