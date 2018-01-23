Voleybol: 2. Lig Bayanlar

ŞIRNAK (AA) Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig Bayanlar 8. Grup'ta, Cizre Belediyesi, Mardin Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.

Cizre Belediyesi Bayan Voleybol Takımı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Faik Arıcan'ın desteği ligdeki mücadelesini sürdürüyor.

Voleybol 2. Lig'de Mardin Gençlikspor'u konuk eden Cizre Belediyesi, Cizre Fen Lisesi Salonu'nda oynanan maçta 3-0 galip geldi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arıcan, karşılaşmanın ardından sporcuları kutlayarak. sonraki maçlar için de başarılar diledi.