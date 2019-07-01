Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası

Türkiye, 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Voleybol Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki 2. maçında Romanya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda düzenlenen turnuvaya Kosova'yı 3-0 yenerek başlayan Türkiye, 2. maçında Romanya ile karşılaştı.

Sahadan 26-24, 30-28 ve 25-12'lik setlerle 3-0 galip ayrılan ay-yıldızlılar, grubunu namağlup lider tamamladı ve son 4 takım arasına girdi.

Milli takım, yarı finalde B Grubu ikincisi Karadağ ile eşleşti.

Şampiyonada yarı final maçları yarın oynanacak. Saat 17.00'de Sırbistan ile Romanya, 19.30'da ise Türkiye ile Karadağ karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA