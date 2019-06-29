Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası

19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Kosova'yı 3-0 yendi.

Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası

19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Kosova'yı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen şampiyonada Türkiye ile Kosova, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı.
Milli takım, müsabakadan 25-16, 25-13 ve 25-7'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.
19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, gruptaki ikinci maçında 1 Temmuz Pazartesi günü Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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