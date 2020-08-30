HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Voleybol: 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası

Salon: Gradska ArenaHakemler: Jasmin Husejnovic (Bosna-Hersek), Jakub Gall (Çekya) Türkiye: Hanife Nur Özaydınlı, Lila Şengün, Sude Hacımustafaoğlu, İlayda Uçak, İpar Özay Kurt, Elif Su Eriçek (Gülce Güçtekin, Çağla Salih, Beren Yeşilırmak, Melisa Ege Bükmen, Sude Naz Uzun)Sırbistan:...

Voleybol: 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası
30.08.2020 23:27 | Son Güncelleme: 31.08.2020 00:24

Salon: Gradska Arena

Hakemler: Jasmin Husejnovic (Bosna-Hersek), Jakub Gall (Çekya)

Türkiye: Hanife Nur Özaydınlı, Lila Şengün, Sude Hacımustafaoğlu, İlayda Uçak, İpar Özay Kurt, Elif Su Eriçek (Gülce Güçtekin, Çağla Salih, Beren Yeşilırmak, Melisa Ege Bükmen, Sude Naz Uzun)

Sırbistan: Vrcelj, Kocarevic, Kurtagic, Savic, Uzelac, Osmajic (Gocanin, Cvetkovic, Savicevic, Tisma, Taubner)

Setler: 25-17, 16-25, 23-25, 25-16, 15-8

Süre: 105 dakika (19, 23, 27, 22, 14)

Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Ay-yıldızlı ekip, Bosna Hersek'in Zenica kentindeki finalde Sırbistan karşısında 2-1 geriye düştüğü mücadeleyi etkili bir performans ortaya koyarak 3-2 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Milliler bu sonuçla Avrupa Şampiyonası tarihinde 2. kez şampiyonluğa uzandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı Spor
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı Spor
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü Yaşam
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur Güncel
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da,...
'Memleket Hareketi' başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı Politika
"Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı
Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı 3. Sayfa
Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı
Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
Zatürre aşısına gösterilen yoğun talepten sonra uzmanlar uyardı: Koronavirüse karşı hiçbir koruyuculuğu yok
Zatürre aşısına gösterilen yoğun talepten sonra uzmanlar uyardı: Koronavirüse karşı hiçbir koruyuculuğu yok
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a 'Meis Adası'na askeri sevkiyat' tepkisi: Böyle bir provokasyona asla müsaade etmeyeceğiz
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a "Meis Adası'na askeri sevkiyat" tepkisi: Böyle bir provokasyona asla müsaade etmeyeceğiz
Ankara'da çıkan orman yangını tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı
Ankara'da çıkan orman yangını tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı
Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
Türkiye'den haddini aşan Macron'a 'kırmızı çizgi' cevabı: Ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır
Türkiye'den haddini aşan Macron'a "kırmızı çizgi" cevabı: Ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı 2 kat arttı
Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı 2 kat arttı
Koronavirüse yakalanan Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Temel Kotil yoğun bakıma alındı
76 yaşındaki kadının cüzdanını çalan hırsızın bahanesi çok ilginç: Hapse geri dönmek için suç işlemiş
76 yaşındaki kadının cüzdanını çalan hırsızın bahanesi çok ilginç: Hapse geri dönmek için suç işlemiş
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti
Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo Marsilya'ya transfer olmak üzere
Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo Marsilya'ya transfer olmak üzere
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
16 yaşındaki genci, eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü
16 yaşındaki genci, eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Faik Öztrak Süleyman Soylu Berat Albayrak Aleksandr Lukaşenko
Magazin Emrah Didem Soydan Mustafa Sandal Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Ateş Kavga Yunanistan
Şu an buradasınız: Voleybol: 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 00:23:59. #1.14#
title