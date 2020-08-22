Voleybol: 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. Milli takım, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada ikinci gruptaki ilk maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan müsabakayı genç milliler 25-22, 25-17 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazandı. Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçını 24 Ağustos Pazartesi günü Hırvatistan ile yapacak. Kaynak: AA