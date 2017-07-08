Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Balkan Şampiyonası

Kosova'da düzenlenen 18 Yaş Altı Kızlar Voleybol Balkan Şampiyonası'na 16 Yaş Altı Milli Takımıyla katılan Türkiye, ikinci maçında Arnavutluk'u 3-0 mağlup etti.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Priştine'de düzenlenen şampiyonada milli takım, Arnavutluk'u 25-20, 25-19 ve 25-11'lik setlerle 3-0 yendi.



İlk maçında dün Kosova'yı 3-0'la geçen ay-yıldızlı ekip, yarın Makedonya ile karşılaşacak.