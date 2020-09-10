Voleybol: 18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası 18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.

18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.

Milli takım, İtalya'da düzenlenen şampiyonada 1. Grup'taki üçüncü ve son müsabakasında Belçika ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, sahadan 27-25, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla üçüncü mağlubiyetini yaşayan Türkiye 18 Yaş Altı Genç Erkek Milli Takımı, 4 takımın yer aldığı 1. Grubu bir puanla son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA