Voleybol: 18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası
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Voleybol: 18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası

18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.

Voleybol: 18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası
10.09.2020 23:03 | Son Güncelleme: 10.09.2020 23:06

18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.

Milli takım, İtalya'da düzenlenen şampiyonada 1. Grup'taki üçüncü ve son müsabakasında Belçika ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, sahadan 27-25, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla üçüncü mağlubiyetini yaşayan Türkiye 18 Yaş Altı Genç Erkek Milli Takımı, 4 takımın yer aldığı 1. Grubu bir puanla son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA

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