Voleybol: 18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası
18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.
10.09.2020 23:03 | Son Güncelleme: 10.09.2020 23:06
18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.
Milli takım, İtalya'da düzenlenen şampiyonada 1. Grup'taki üçüncü ve son müsabakasında Belçika ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlılar, sahadan 27-25, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla üçüncü mağlubiyetini yaşayan Türkiye 18 Yaş Altı Genç Erkek Milli Takımı, 4 takımın yer aldığı 1. Grubu bir puanla son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.
Kaynak: AA