Voleybol: 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri (Balkan Şampiyonası) 1. tur dördüncü maçında Romanya'yı 3-0 yendi.

Bulgaristan'da düzenlenen organizasyonda milli takım, dördüncü ve son maçında Romanya'yı 25-9, 25-9 ve 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Grupta oynadığı ilk karşılaşmada ev sahibi Bulgaristan'a 3-0 kaybeden milliler; Sırbistan, Yunanistan ve Romanya maçlarında ise rakiplerine set vermedi.

Türkiye, elemeleri 10 puanı bulunan lider Bulgaristan'ın ardından 9 puanla ikinci sırada tamamladı.

Lider Bulgaristan, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne doğrudan katılma hakkı kazandı. Türkiye, nisan ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 2. turunda mücadele edecek.

2022 CEV 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası ise 9-17 Temmuz'da Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirilecek.