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Voleybol: 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Voleybol: 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri
AA / Musa Samur - Haberler | Spor

Türkiye 18 Yaş Altı Voleybol Erkek Milli Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri (Balkan Şampiyonası) 1. tur ikinci maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.

Türkiye 18 Yaş Altı Voleybol Erkek Milli Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri (Balkan Şampiyonası) 1. tur ikinci maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonada milli takım, karşılaşmayı 25-18, 25-16 ve 25-22'lik set sonuçlarıyla 3-0 kazandı.

Grupta oynadığı ilk karşılaşmada ev sahibi Bulgaristan'a 3-0 kaybeden milliler, üçüncü maçta yarın TSİ 16.00'da Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

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AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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