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Voleybol: 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Voleybol: 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye 18 Yaş Altı Voleybol Erkek Milli Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin (Balkan Şampiyonası) 1. turundaki ilk maçında Bulgaristan'a 3-0 mağlup oldu.

Türkiye 18 Yaş Altı Voleybol Erkek Milli Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin (Balkan Şampiyonası) 1. turundaki ilk maçında Bulgaristan'a 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonada ev sahibi takım karşılaşmayı 14-25, 17-25 ve 32-34'lük setlerle 3-0 kazandı.

Milliler, gruptaki ikinci maçında 14 Ocak Cuma günü TSİ 18.30'da Sırbistan ile karşılaşacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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