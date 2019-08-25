Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Balkan Şampiyonası

25.08.2019 14:24

17 Yaş Altı Milli Kız Voleybol Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, Lukavac kentindeki organizasyonun finalinde Romanya ile karşılaştı.

Rakibini 25-22, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup eden genç milliler, namağlup Balkan şampiyonu oldu.

Kaynak: AA