Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Voleybolda 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raundunun final maçında Türkiye'yi 3-1 yenen Sırbistan, grubu lider tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na direkt katılma hakkı elde etti.

Voleybolda 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raundunun final maçında Türkiye'yi 3-1 yenen Sırbistan, grubu lider tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na direkt katılma hakkı elde etti.

Kurtdereli Spor Salonu'ndaki son gün final maçında Sırbistan ile mücadele eden Türkiye, ilk seti 27-25 kazandı. İkinci sete hızlı başlayan Sırbistan, 25-19'luk skorla setlerde eşitliği sağladı. Maçın üçüncü setini 25-21 önde tamamlayan Sırbistan, dördüncü seti de 25-20 kazandı ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Sırbistan aldığı bu galibiyetle grubu lider tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na direkt katılma hakkı elde etti.

Voleybolseverlerin de büyük ilgi gösterdiği maçın ardından kupa töreni düzenlendi.

Törende grubu üçüncü tamamlayan Bulgaristan'a, ikinci tamamlayan Türkiye'ye ve lider tamamlayan Sırbistan'a madalyaları verildi.

Daha sonra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, lider Sırbistan'a kupasını takdim etti.

Final maçını izlemeye, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da geldi.

2022 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Finalleri ise 22-31 Temmuz 2022 tarihlerinde Çekya'nın ev sahipliğinde Olomouc ve Prostejov şehirlerinde yapılacak.