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Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası

2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası'nda, Türkiye, üçüncü maçında Romanya'yı 3-0 mağlup etti.

29.11.2019 21:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:42
Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası

2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası'nda, , üçüncü maçında 'yı 3-0 mağlup etti.

Kurtdereli Salonu'nda, ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Türkiye ile Romanya karşılaştı.

Maçta, taraftarın büyük desteğini gören milli takım, karşılaşmayı 25-19, 25-19, 25-19'luk setlerle 3-0 kazandı.

Müsabakanın ardından tribünlere çağrılan milli takım oyuncusu Pelin Eroktay, taraftara "üçlü" çektirdi.


Maçın ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli oyuncuları tebrik etti.


Öte yandan şampiyonanın dördüncü gün ilk maçında Sırbistan, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.


Şampiyonada yarın Romanya-Yunanistan ve Türkiye-Sırbistan karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye-Sırbistan maçı, turnuvanın şampiyonunu belirleyecek.

Kaynak: AA
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