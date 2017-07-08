Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

Konya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçları tamamlandı.



Bu yaş kategorisinde ilk kez düzenlenen şampiyonada gruplarda beşinci ve son maçlar sonucu yarı finalistler belli oldu.



Türkiye, 1. Grup'un son maçında Yunanistan'ı 3-2 yenerek, ikinci oldu ve yarı finale çıktı. Türkiye, yarı finalde 2. Grubu lider bitiren İtalya ile karşılaşacak.



Diğer yarı finalde ise 1. Grup'un lideri Bulgaristan ile 2. Grup'un ikincisi Belçika mücadele edecek.



Şampiyonada yarı final maçları 10 Temmuz Pazartesi günü oynanacak.



Günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:



1. Grup:



Türkiye-Yunanistan: 3-2



Hollanda-Sırbistan: 0-3



Finlandiya-Bulgaristan: 1-3



2. Grup:



Belçika-İtalya: 0-3



İspanya-Çekya: 0-3



Belarus-Rusya: 2-3