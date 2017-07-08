Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

Salon: Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi



Hakemler: Pedro Lopes Pinto (Portekiz), Maciej Maciejewski (Polonya)



Türkiye: Ahmet Tümer, Berkün Eber Üstündağ, Necmi Tokatlıoğlu, Serhat Fatih Uzun, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija (Doruk Diaoğlu, Efe Bayram, Cafer Kirkit, Ahmet Boz, Sinan Yalçın)



Yunanistan: Bozidis, Andreopoulos, Chakas, Mouchlias, Stratos, Kesesidis (Sonakis, Papadimitriou, Kalagasidis, Chandrinos)



Setler: 25-19, 25-16, 26-28, 20-25, 22-20



Süre: 128 dakika (22, 22, 32, 27,25)



17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, beşinci maçında Yunanistan'ı 3-2 yenerek grup ikincisi oldu ve yarı finale çıktı.



Ay-yıldızlı ekip, bu yaş kategorisinde ilk kez düzenlenen ve Konya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Finlandiya'yı 3-0, Sırbistan'ı 3-2, Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etmiş, Hollanda'ya 3-2 yenilmişti.



Şampiyonadaki yarı final maçları, 10 Temmuz Pazartesi günü oynanacak.