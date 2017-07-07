Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Konya'da devam ediyor.
17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Konya'da devam ediyor.
Bu yaş kategorisinde ilk kez düzenlenen ve Konya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda dördüncü maçında Türkiye, 1. Grup'ta Bulgaristan'ı 3-1 yendi.
Günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Yunanistan-Hollanda: 3-1
Sırbistan-Finlandiya: 3-0
2. Grup:
Rusya-Belçika: 2-3
İtalya-İspanya: 3-0
Çekya-Belarus: 0-3
Yarının programı
17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarın yapılacak maçların programı şöyle:
1. Grup:
14.00 Hollanda-Sırbistan
16.30 Finlandiya-Bulgaristan
19.00 Türkiye-Yunanistan
2. Grup:
15.00 Belçika-İtalya
17.30 İspanya-Çekya
20.00 Belarus-Rusya