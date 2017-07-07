Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Konya'da devam ediyor.



Bu yaş kategorisinde ilk kez düzenlenen ve Konya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda dördüncü maçında Türkiye, 1. Grup'ta Bulgaristan'ı 3-1 yendi.



Günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:



1. Grup:



Yunanistan-Hollanda: 3-1



Sırbistan-Finlandiya: 3-0



2. Grup:



Rusya-Belçika: 2-3



İtalya-İspanya: 3-0



Çekya-Belarus: 0-3



Yarının programı



17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarın yapılacak maçların programı şöyle:



1. Grup:



14.00 Hollanda-Sırbistan



16.30 Finlandiya-Bulgaristan



19.00 Türkiye-Yunanistan



2. Grup:



15.00 Belçika-İtalya



17.30 İspanya-Çekya



20.00 Belarus-Rusya