Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Konya'da devam ediyor.

Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Konya'da devam ediyor.

Bu yaş kategorisinde ilk kez düzenlenen ve Konya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda dördüncü maçında Türkiye, 1. Grup'ta Bulgaristan'ı 3-1 yendi.

Günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Yunanistan-Hollanda: 3-1

Sırbistan-Finlandiya: 3-0

2. Grup:

Rusya-Belçika: 2-3

İtalya-İspanya: 3-0

Çekya-Belarus: 0-3

Yarının programı

17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarın yapılacak maçların programı şöyle:

1. Grup:

14.00 Hollanda-Sırbistan

16.30 Finlandiya-Bulgaristan

19.00 Türkiye-Yunanistan

2. Grup:

15.00 Belçika-İtalya

17.30 İspanya-Çekya

20.00 Belarus-Rusya