Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
Salon: Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre MerkeziHakemler: Darius Dumitru Mesca (Romanya), Maciej Maciejewski (Polonya)Bulgaristan: Apostolov, Telkiyski, Petrov, Zahariev, Albaadzh, Valchinov (Ivanov, Karyagin, Yordanov, Georgiev)Türkiye: Ahmet Tümer, Ahmet Boz, Mirza Lagumdzija,...
Salon: Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi
Hakemler: Darius Dumitru Mesca (Romanya), Maciej Maciejewski (Polonya)
Bulgaristan: Apostolov, Telkiyski, Petrov, Zahariev, Albaadzh, Valchinov (Ivanov, Karyagin, Yordanov, Georgiev)
Türkiye: Ahmet Tümer, Ahmet Boz, Mirza Lagumdzija, Serhat Fatih Uzun, Kaan Gürbüz, Necmi Tokatlıoğlu (Efe Bayram, Doruk Daioğlu, Cafer Kirkit, Berkün Eber Üstündağ)
Setler: 25-19, 21-25, 20-25, 13-25
Süre: 101 dakika (25, 27, 27, 22,)
17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, dördüncü maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi.
Ay-yıldızlı ekip, bu yaş kategorisinde ilk kez düzenlenen ve Konya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Finlandiya'yı 3-0, Sırbistan'ı ise 3-2 mağlup etmişti. Milliler, Hollanda'ya ise 3-2 yenilmişti.
Milliler, şampiyonadaki 5. maçında yarın Yunanistan ile karşılaşacak.