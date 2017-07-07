Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

Salon: Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi



Hakemler: Darius Dumitru Mesca (Romanya), Maciej Maciejewski (Polonya)



Bulgaristan: Apostolov, Telkiyski, Petrov, Zahariev, Albaadzh, Valchinov (Ivanov, Karyagin, Yordanov, Georgiev)



Türkiye: Ahmet Tümer, Ahmet Boz, Mirza Lagumdzija, Serhat Fatih Uzun, Kaan Gürbüz, Necmi Tokatlıoğlu (Efe Bayram, Doruk Daioğlu, Cafer Kirkit, Berkün Eber Üstündağ)



Setler: 25-19, 21-25, 20-25, 13-25



Süre: 101 dakika (25, 27, 27, 22,)



17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, dördüncü maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi.



Ay-yıldızlı ekip, bu yaş kategorisinde ilk kez düzenlenen ve Konya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Finlandiya'yı 3-0, Sırbistan'ı ise 3-2 mağlup etmişti. Milliler, Hollanda'ya ise 3-2 yenilmişti.



Milliler, şampiyonadaki 5. maçında yarın Yunanistan ile karşılaşacak.