Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Konya'da devam ediyor.
17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Konya'da devam ediyor.
Bu yaş kategorisinde ilk kez düzenlenen ve Konya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonun üçüncü gününde Türkiye, 1. Grup'ta Sırbistan'ı 3-2 yendi.
Günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Bulgaristan-Yunanistan: 3-0
Finlandiya-Hollanda: 2-3
2. Grup:
Çekya-Rusya: 1-3
İspanya-Belçika: 0-3
Belarus-İtalya: 3-1
Cuma gününün programı
17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 7 Temmuz Cuma günü yapılacak maçların programı şöyle:
1. Grup:
14.00 Yunanistan-Hollanda
16.30 Sırbistan-Finlandiya
19.00 Bulgaristan-Türkiye
2. Grup:
15.00 Rusya-Belçika
17.30 İtalya-İspanya
20.00 Çekya-Belarus