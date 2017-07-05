Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Konya'da devam ediyor.



Bu yaş kategorisinde ilk kez düzenlenen ve Konya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonun üçüncü gününde Türkiye, 1. Grup'ta Sırbistan'ı 3-2 yendi.



Günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:



1. Grup:



Bulgaristan-Yunanistan: 3-0



Finlandiya-Hollanda: 2-3



2. Grup:



Çekya-Rusya: 1-3



İspanya-Belçika: 0-3



Belarus-İtalya: 3-1



Cuma gününün programı



17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 7 Temmuz Cuma günü yapılacak maçların programı şöyle:



1. Grup:



14.00 Yunanistan-Hollanda



16.30 Sırbistan-Finlandiya



19.00 Bulgaristan-Türkiye



2. Grup:



15.00 Rusya-Belçika



17.30 İtalya-İspanya



20.00 Çekya-Belarus