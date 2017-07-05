Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Konya'da devam ediyor.

Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Konya'da devam ediyor.

Bu yaş kategorisinde ilk kez düzenlenen ve Konya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonun üçüncü gününde Türkiye, 1. Grup'ta Sırbistan'ı 3-2 yendi.

Günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Bulgaristan-Yunanistan: 3-0

Finlandiya-Hollanda: 2-3

2. Grup:

Çekya-Rusya: 1-3

İspanya-Belçika: 0-3

Belarus-İtalya: 3-1

Cuma gününün programı

17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 7 Temmuz Cuma günü yapılacak maçların programı şöyle:

1. Grup:

14.00 Yunanistan-Hollanda

16.30 Sırbistan-Finlandiya

19.00 Bulgaristan-Türkiye

2. Grup:

15.00 Rusya-Belçika

17.30 İtalya-İspanya

20.00 Çekya-Belarus