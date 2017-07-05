Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
Salon: Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre MerkeziHakemler: Ivan Chumak (Rusya), Zaur Hajıyev (Azerbaycan)Türkiye: Kaan Gürbüz, Serhat Fatih Uzun, Cafer Kirkit, Ahmet Tümer, Berkün Eber Üstündağ, Mirza Lagumdzija (Doruk Daioğlu, Efe Bayram, Necmi Tokatlıoğlu, Ahmet Boz)Sırbistan:...
Salon: Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi
Hakemler: Ivan Chumak (Rusya), Zaur Hajıyev (Azerbaycan)
Türkiye: Kaan Gürbüz, Serhat Fatih Uzun, Cafer Kirkit, Ahmet Tümer, Berkün Eber Üstündağ, Mirza Lagumdzija (Doruk Daioğlu, Efe Bayram, Necmi Tokatlıoğlu, Ahmet Boz)
Sırbistan: Malesevic, Stanojevic, Bekric, Stankovic, Zaric, Niketic (Milenkovic, Micic, Blagojevic, Mijailovic, Stepanovic, Bojovic)
Setler: 22-25, 25-14, 32-34, 25-19, 19-17
Süre: 131 dakika (26, 20, 38, 26, 21)
17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, üçüncü maçında Sırbistan'ı 3-2 yendi.
Ay-yıldızlı ekip, bu yaş kategorisinde ilk kez düzenlenen ve Konya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyondaki ilk maçında Finlandiya'yı 3-0 mağlup etmiş, Hollanda'ya 3-2 yenilmişti.
Milliler, şampiyonadaki 4. maçında 7 Temmuz Cuma günü Bulgaristan ile karşılaşacak.