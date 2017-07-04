Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Konya'da devam ediyor.
17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Konya'da devam ediyor.
Bu yaş kategorisinde ilk kez düzenlenen ve Konya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonun ikinci gününde Türkiye, 1. Grup'ta Hollanda'ya 3-2 mağlup oldu.
Günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Sırbistan-Bulgaristan: 0-3
Yunanistan-Finlandiya: 3-1
2. Grup:
İtalya-Çekya: 3-1
Rusya-İspanya: 3-1
Belçika-Belarus: 3-1
Yarının programı
17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarın yapılacak maçların programı şöyle:
1. Grup:
14.00 Bulgaristan-Yunanistan
16.30 Finlandiya-Hollanda
19.00 Türkiye-Sırbistan
2. Grup:
15.00 Çekya-Rusya
17.30 İspanya-Belçika
20.00 Belarus-İtalya