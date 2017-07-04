Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Konya'da devam ediyor.

Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Konya'da devam ediyor.

Bu yaş kategorisinde ilk kez düzenlenen ve Konya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonun ikinci gününde Türkiye, 1. Grup'ta Hollanda'ya 3-2 mağlup oldu.

Günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Sırbistan-Bulgaristan: 0-3

Yunanistan-Finlandiya: 3-1

2. Grup:

İtalya-Çekya: 3-1

Rusya-İspanya: 3-1

Belçika-Belarus: 3-1

Yarının programı

17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarın yapılacak maçların programı şöyle:

1. Grup:

14.00 Bulgaristan-Yunanistan

16.30 Finlandiya-Hollanda

19.00 Türkiye-Sırbistan

2. Grup:

15.00 Çekya-Rusya

17.30 İspanya-Belçika

20.00 Belarus-İtalya