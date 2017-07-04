Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

Salon: Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi



Hakemler: Darius Dumitru Mesca (Romanya), Ivan Chumak (Rusya)



Hollanda: de Jong, Brilhuis, Hofhuis, Macnack, Damen, Van Muijden (Martherus, Wijkstra, Bak, Hoge Bavel)



Türkiye: Ahmet Boz, Mirza Lagumdzija, Serhat Fatih Uzun, Kaan Gürbüz, Cafer Kirkit, Ahmet Tümer (Doruk Daioğlu, Berkün Eber Üstündağ, Efe Bayram, Baran Yılmaz, Sinan Yalçın, Necmi Tokatlıoğlu)



Setler: 25-19, 22-25, 19-25, 25-21, 15-11



Süre: 116 dakika (24, 27, 24, 25, 16)



17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, ikinci maçında Hollanda'ya 3-2 mağlup oldu.



Ay-yıldızlı ekip, bu yaş kategorisinde ilk kez düzenlenen ve Konya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyondaki ilk maçında Finlandiya'yı 3-0 mağlup etmişti.



Milliler, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak.