Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Konya'da başladı.



Bu yaş kategorisinde ilk kez düzenlenen ve Konya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk gününde Türkiye, 1. Grup'ta Finlandiya'yı 3-0 yendi.



Günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:



1. Grup:



Sırbistan-Yunanistan: 3-1



Bulgaristan-Hollanda: 3-1



2. Grup:



İtalya-Rusya: 3-2



Çekya-Belçika: 1-3



Belarus-İspanya: 3-1



Yarının programı



17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarın yapılacak maçların programı şöyle:



1. Grup:



14.00 Sırbistan-Bulgaristan



16.30 Yunanistan-Finlandiya



19.00 Hollanda-Türkiye



2. Grup:



15.00 İtalya-Çekya



17.30 Rusya-İspanya



20.00 Belçika-Belarus