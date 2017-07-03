Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Konya'da başladı.
17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Konya'da başladı.
Bu yaş kategorisinde ilk kez düzenlenen ve Konya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk gününde Türkiye, 1. Grup'ta Finlandiya'yı 3-0 yendi.
Günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Sırbistan-Yunanistan: 3-1
Bulgaristan-Hollanda: 3-1
2. Grup:
İtalya-Rusya: 3-2
Çekya-Belçika: 1-3
Belarus-İspanya: 3-1
Yarının programı
17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarın yapılacak maçların programı şöyle:
1. Grup:
14.00 Sırbistan-Bulgaristan
16.30 Yunanistan-Finlandiya
19.00 Hollanda-Türkiye
2. Grup:
15.00 İtalya-Çekya
17.30 Rusya-İspanya
20.00 Belçika-Belarus