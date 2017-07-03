Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Konya'da başladı.

Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Konya'da başladı.

Bu yaş kategorisinde ilk kez düzenlenen ve Konya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk gününde Türkiye, 1. Grup'ta Finlandiya'yı 3-0 yendi.

Günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Sırbistan-Yunanistan: 3-1

Bulgaristan-Hollanda: 3-1

2. Grup:

İtalya-Rusya: 3-2

Çekya-Belçika: 1-3

Belarus-İspanya: 3-1

Yarının programı

17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarın yapılacak maçların programı şöyle:

1. Grup:

14.00 Sırbistan-Bulgaristan

16.30 Yunanistan-Finlandiya

19.00 Hollanda-Türkiye

2. Grup:

15.00 İtalya-Çekya

17.30 Rusya-İspanya

20.00 Belçika-Belarus