Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

Salon: Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi



Hakemler: Zaur Hajiyev (Azerbaycan), Darius Dumitru Mesca (Romanya)



Türkiye: Ahmet Tümer, Ahmet Boz, Mirza Lagumdzija, Serhat Fatih Uzun, Kaan Gürbüz, Bayram Efe (Necmi Tokatlıoğlu, Berkün Eber Üstündağ, Baran Yılmaz)



Finlandiya: Kattelus, Pozo-Hernandez, Valimaa, Muukkonen, Hannien, Maki (Saarimaki, Keskinen, Tihumaki, Help, Ylönen, Makela)



Setler: 25-20, 25-21, 26-24



Süre: 82 dakika (27, 27, 28)



17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, ilk maçında Finlandiya'yı 3-0 yendi.Bu yaş kategorisinde ilk kez düzenlenen ve Konya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyona milliler galibiyetle başladı.Ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.