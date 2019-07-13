Voleybol: 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.

İtalya'nın Trieste kentindeki Pala Chiarbola'da oynanan maçı milliler, 25-14, 25-18 ve 25-16'lık setlerle 3-0 kazandı.

Milli takım, şampiyonadaki ikinci maçında yarın TSİ 18.00'de Romanya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA