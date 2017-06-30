Voleybol: 15. Boris Yeltsin Turnuvası

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 15. Boris Yeltsin Turnuvası'ndaki son maçında Kazakistan'ı 3-0 mağlup etti ve turnuvayı 3. olarak tamamladı.



Milliler, Rusya'nın Ekaterinburg kentinde oynanan mücadeleyi 15-25, 15-25, 17-25'lik setlerle 3-0 kazandı.



Turnuvadaki ilk maçında Rusya'ya 3-1 mağlup olan, ikinci karşılaşmasında Bulgaristan'ı 3-0 yenen Türkiye, üçüncü maçında ise Sırbistan'a 3-1 kaybetmişti.



Türkiye'nin, Rusya, Bulgaristan, Kazakistan ve Sırbistan ile birlikte yer aldığı turnuvanın şampiyonu son maçında Rusya'yı 3-2 mağlup eden Sırbistan oldu.