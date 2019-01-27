Voleybol: 1. Lig Erkekler

Voleybol: 1. Lig Erkekler

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, Fındıklıspor'a 3-1 yenildi.

Voleybol: 1. Lig Erkekler

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, Fındıklıspor'a 3-1 yenildi.


Sorgun Kapalı Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk setini Sorgun Belediyespor 25-21 kazandı.


Maçın ikinci setini 26-24 üstün tamamlayan Fındıklıspor, setlerde eşitliği sağladı.

Üçüncü seti 25-21, son seti de 26-24 kazanan konuk ekip Fındıklıspor, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA
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