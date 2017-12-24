Voleybol: 1. Lig Bayanlar
Voleybol 1. Lig Bayanlarda, Rota Koleji deplasmanda, Yeşil Bayramiçspor'u 3-2 yendi.
Voleybol 1. Lig Bayanlarda, Rota Koleji deplasmanda, Yeşil Bayramiçspor'u 3-2 yendi.
Bayramiç Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, oyuna hızlı başlayan Rota Koleji, ilk seti 25-15 kazandı.
Maçta ilk setin ardıdan taraftarın da desteğini arkasına alan Yeşil Bayramiçspor ikinci seti 25-23, üçüncü seti ise 25-22 tamamlayarak, maçta 2-1 öne geçti.
Dördüncü sette yeniden toparlanan Rota Koleji, seti 25-20 kazanarak maçı 2-2'ye getirdi.
Tie break setinde rakibin hatalarını iyi değerlendiren Rota Koleji, seti 16-14 alarak maçtan 3-2 galip ayrıldı.
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