Volero, Türk asıllı Alman voleybolcu Filiz Yürükalan'ı kadrosuna kattı
İsviçre'nin kadın voleybol takımı Volero, Türk asıllı Alman oyuncu Filiz Yürükalan'ı renklerine bağladı.
26.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:25
İsviçre'nin kadın voleybol takımı Volero, Türk asıllı Alman oyuncu Filiz Yürükalan'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, gelecek sezon takıma katılacak 22 yaşındaki voleybolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Volero Kulübünün transferi duyurduğu görüntüde Türkçe olarak, "Hoşgeldiniz pasör çaprazı Filiz Yürükalan." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA