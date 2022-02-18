Finans alanında oldukça merak edilen ve anlamı oldukça merak edilen volatilite borsanın yükselip düşmesi durumunda kullanılmaktadır. Peki, volatilite'nin kelime anlamı nedir? Volatilite ne demek? Volatilite yüksek olursa ne olur? İşte detaylar…

VOLATİLİTE NE DEMEK?

Volatilite kelimesinin sözlük anlamı oynaklıktır. Genellikle bir finansal enstrümanın belirli bir zaman aralığında gözlenen değer değişiminin standart sapması anlamındadır. Volatilite fiyatlardaki değişimlerin ne kadar yüksek aralıklarla gerçekleştiğini ve finansal ürünün fiyat aralarındaki farkın büyüklüğünü ölçer. Örneğin, borsa, uzun süreler boyunca yüzde 1 den fazla yükselip düştüğünde piyasanın oynak veya hareketli olduğu söylenir.

VOLATİLİTE YÜKSEK OLURSA NE OLUR?

Volatilite yüksek olursa ne olur sorusunun merak edilen cevabı ise merak edilmektedir. En özet hali ile volatilite ne kadar yüksek olursa varlıklar da bir o kadar riskli olur. Genellikle standart sapma ile ölçülmektedir ve belirsizliğin arttığı dönemlerde volatilitenin yüksek olduğu gözlemlenmektedir.

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