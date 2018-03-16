Vodafone Yarı Maratonu İçin Kayıt Süresi Uzadı
Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu kayıtlarının uzatıldığı duyuruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Spor İstanbul tarafından 8 Nisan Pazar günü düzenlenecek olan Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu kayıtlarının uzatıldığı duyuruldu.
Spor İstanbul'dan yapılan açıklamada, tarihi yarımada bölgesinde gerçekleştirilecek organizasyona katılım kayıtlarının, 19 Mart Pazartesi gününe kadar uzatıldığı ifade edildi. Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'na, "www.yarimaraton.istanbul" internet sitesinden kayıt yaptırılabiliyor.
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Kaynak: Skorer
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