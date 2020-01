Vodafone ve Saran Grup sporda güçlerini birleştirdi

09.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:58

Vodafone, önemli spor içeriklerinin Türkiye temsilciliğini yapan Saran Group ile işbirliğine gitti. Bu kapsamda kullanıcılar dünyadan bir çok ligi ve spor organizasyonlarını takip etme şansı yakalayacaklar.



Vodafone'un TV servisi Vodafone TV, yenilikçi içeriklerini kullanıcılarına ulaştırma amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Önemli spor içeriklerinin Türkiye temsilciliğini yapan Saran Group ile işbirliğine giden Vodafone TV, 3 Ocak 2020 itibarıyla S Sport, S Sport2, NBA TV ve EDGEsport kanallarını izleyicisiyle buluşturdu. Yapılan anlaşma sayesinde, tüm Vodafone TV kullanıcıları, İngiltere Ligi, Almanya Ligi, NBA, Formula 1, Moto GP, ATP500, UFC, NCAA Basketbol, UEFA 2020/2021 Uluslar Ligi, FIFA 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları, FIBA Eurobasket 2021 Grup Eleme Maçları, 7 Days Eurocup, FIBA Şampiyonlar Ligi gibi pek çok spor programının canlı yayınlandığı bu 4 "premium" spor kanalını mevcut paketleri ile ekstra ücret ödemeden seyredebilecek.



Aksoy : "Ekstra ücret ödenmeyecek"



İmza töreninde konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Günümüzde internet kullanımının artmasıyla video ve TV izleme alışkanlığı da dijitale kayıyor. TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunuyoruz. Bu kapsamda, ülkemizin önde gelen içerik sağlayıcılarından Saran Group ile işbirliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İşbirliğimizle, Ocak ayı itibarıyla tüm Vodafone TV kullanıcıları S Sport, S Sport2, NBA TV ve EDGEsport kanallarını ekstra ücret ödemeden izleyebilecek. Böylece kullanıcılarımız, en sevdikleri spor içeriklerine her an her yerden erişebilecek. Vodafone olarak, geleceğin heyecan verici dünyasına müşterilerimizle birlikte hazırlanırken onlara yenilikçi ve zenginleştirilmiş içerik servisleri sunmaya devam edeceğiz" dedi.



Saran: "S Sport, Türkiye'deki tüm TV platformları üzerinden yayın yapar konuma geldi"



Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ise "Gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliği ile, yayın hayatına 2,5 yıl önce başlayan S Sport, Türkiye'deki tüm TV platformları üzerinden yayın yapar konuma geldi. Amacımız, tüm sporseverlere, bulundukları her yerde ulaşmak ve onlara her zaman en kaliteli spor içeriklerini sunmak" sözlerini ifade etti.



Vodafone TV'de S Sport 11 no'lu kanaldan, S Sport2 12 no'lu kanaldan, NBA TV 13 no'lu kanaldan ve EDGEsport 14 no'lu kanaldan sporseverlerle buluşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA